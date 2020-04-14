İrem Derici'den karantina itirafı! Bu kadar güzelleşeceğimi bilsem...

İrem Derici, Instagram hesabından izolasyon sırasında çektiği fotoğraflarını paylaştı. İlk paylaştığı fotoğrafa "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi" notunu düşen Derici, ikinci fotoğrafına ise "Belli etmeden sev beni" diye yazdı.