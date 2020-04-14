İrem Derici'den karantina itirafı! Bu kadar güzelleşeceğimi bilsem...
İrem Derici, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle izolasyonda olduğu evinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi" diye yazdı.
İrem Derici, Instagram hesabından izolasyon sırasında çektiği fotoğraflarını paylaştı. İlk paylaştığı fotoğrafa "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi" notunu düşen Derici, ikinci fotoğrafına ise "Belli etmeden sev beni" diye yazdı.
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İrem Derici, karantinanın başladığı ilk günlerde yukarıdaki paylaşımı yapmıştı. Şimdi tam tersini düşündüğü ortaya çıktı. İşte Derici'nin fikrinin değiştiğini gösteren o paylaşımları...
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İrem Derici yukarıdaki fotoğrafını "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi" notuyla paylaştı.
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İrem Derici bu fotoğrafına ise "Belli etmeden sev beni" notu düştü.
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