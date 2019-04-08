İrem Derici'den Gülse Birsel'e ilginç yorum: Oha demek istiyorum

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel sosyal medya hesabından kendisinin yer aldığı çekimden bir kare paylaştı. Şarkıcı İrem Derici'nin "Affınıza sığınarak oha demek istiyorum" yorumu dikkat çekti.

İrem Derici'den Gülse Birsel'e ilginç yorum: Oha demek istiyorum - Sayfa 1

Şimdilerde Jet Sosyete adlı dizisi ile ekrana gelen oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isimlerden biri.

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İrem Derici'den Gülse Birsel'e ilginç yorum: Oha demek istiyorum - Sayfa 2

Birsel, renkli ve esprili kişiliğini yaptığı paylaşımlarda gösteren ve yer yer kendisiyle dalga geçmekten de geri kalmayan bir isim.

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İrem Derici'den Gülse Birsel'e ilginç yorum: Oha demek istiyorum - Sayfa 3

Birsel, son olarak yer aldığı bir dergi çekiminden kareler paylaştı.

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İrem Derici'den Gülse Birsel'e ilginç yorum: Oha demek istiyorum - Sayfa 4

Verdiği pozu "Sanırsın cool bi insan" notuyla paylaşan Birsel’e bir yorum da şarkıcı İrem Derici’den geldi.

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