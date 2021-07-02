İrem Derici'den 'ezan okunurken müzik' iddiasına küfürlü cevap
Komşusu Lerzan Mutlu''nun 'sabaha kadar müzik dinleyip gürültü yaparak' kendisini çileden çıkardığı iddiasıyla suçladığı şarkıcı İrem Derici, Instagram'dan isim vermeden yanıt verdi. Küfürlü konuştuğunu ve ağzının bozuk olduğunu daha önce kendisi de kabul eden Derici, sözlerinin sonunda çok konuşulacak bir küfür de etti.
Sanat camiasında bir çok isim ile arası açık olan İrem Derici son olarak komşusu Lerzan Mutlu'yu çıldırttı. Aynı binada çapraz dairelerde oturan Lerzan Mutlu ve İrem Derici'nin yüksek sesli müzik sorunu bitmiyor. İrem Derici son yaptıklarıyla adeta Lerzan Mutlu'yu çileden çıkardı.
Sabah saatlerine kadar yüksek sesle müzik dinleyen İrem Derici kapıya gelen güvenlik görevlisini de dikkate almayınca Lerzan Mutlu sosyal medyadan isyan etti. "Yeter artık uyuyamıyoruz delireceğim" diyen Lerzan Mutlu'nun paylaşımları olay oldu. Mutlu, polis çağırmayı bile düşündüğünü ifade eden hikayeler paylaştı. Derici, Instagram hesabından Lerzan Mutlu'nun adını vermeden yanıt verdi.
İzmir Alaçatı'ya giderken trafikte çektiği hikayeleri paylaşan Derici, magazin basınında yer alan haberlere cevap verircesine konuştu. 'Dilimde tüy bitti" diye söze giren Derici, imalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Zaten kara kaşıma kara gözüme aramıyorsunuz"
"Bir şey diyeceğim. Beni sürekli arıyorsunuz. Dilimde tüy bitti bunu söylemekten... Beni aramayın arkadaşlar. Hala devam ediyorsunuz. Ben 2018'den beri telefonla konuşmuyorum. Çünkü, hiç gerek yok. Zaten kara kaşıma kara gözüme aramıyorsunuz hep bir şey istiyorsunuz. Hal hatır sormak için de aramıyorsunuz hep bir şey istiyorsunuz genelde. Whatsapp'tan yazın, sesli mesaj atın öyle isteyin. Ya da arayın isterseniz, nasılsa açmıyorum a.... k..."