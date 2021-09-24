İrem Derici'den eski aşklarına billboard'lardan 'eziyet'
Ünlü popçu İrem Derici kişisel Instagram hesabının hikaye kısmından, İstanbul'un işlek ve popüler bir noktası olan Etilerdeki Akmerkez AVM'nin duvarında yer alan dev reklamı görselini paylaşarak "eski aşklarına eziyet ettiğini" söyledi.
Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici yine Instagram'ı sallayan bir paylaşım yaptı. Derici, İstanbul'da bir muhitte dev bir billboard'a yerleştirilen fotoğrafını paylaşarak ''O çevrede oturan eski sevgililerine bu yöntemle eziyet ettiğini' esprili bir dille paylaştı.
Instagram'da yayın yapan magazin sayfalarının dikkatinden kaçmayan bu paylaşım kısa sürede pek çok sayfada elden elde yayıldı.
İrem Derici'nin ardından Demet Akalın da yeni single'ının billboard reklamı görselini Instagram'ından paylaşarak bu akımdan geri kalmadı.
İrem Derici'nin bu paylaşımın "10 üzerinden 10'luk hareket" olarak tanımlayan bazı sosyal medya kullanıcıları, bu akımı ilk olarak Hadise'nin başlattığını hatırlattı.