İrem Derici'den eski aşklarına billboard'lardan 'eziyet'

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici yine Instagram'ı sallayan bir paylaşım yaptı. Derici, İstanbul'da bir muhitte dev bir billboard'a yerleştirilen fotoğrafını paylaşarak ''O çevrede oturan eski sevgililerine bu yöntemle eziyet ettiğini' esprili bir dille paylaştı.