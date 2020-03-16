İrem Derici'den Coronavirüs önlemi geldi! Takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi
Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de coronavirüs vaka sayısının 18ê çıktığını duyurmasından sonra şarkıcı İrem Derici, 'Kendimi eve hapsettim' diyerek takipçilerini uyardı.
Dünyayı olumsuz etkileyen Koronavirüs tehlikesi devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'de vaka saysının 18'e çıktığını açıkladı. Ünlü isimler de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
Yaklaşık üç yıl önce 40 kiloya düşerek, 30 gün yoğun bakımda kalan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini uyarmayı ihmal etmedi. Yurt içi ve yurt dışı bütün konserlerini iptal edip, kendini eve hapsettiğini belirten şarkıcı, "Kendini umursamayan, çevresini düşünsün" dedi.
İşte ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı o satırlar:
Birey olarak yapmam gereken her şeyi yaptım ve yapıyorum. Yakın zamanda yurt dışından gelmememe rağmen kendimi eve hapsettim.