İrem Derici'den Coronavirüs önlemi geldi! Takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi

Dünyayı olumsuz etkileyen Koronavirüs tehlikesi devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'de vaka saysının 18'e çıktığını açıkladı. Ünlü isimler de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.