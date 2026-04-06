İrem Derici'den Burcu Güneş hamlesi! Bu hareket hiç beklenmiyordu...
Burcu Güneş’in sert çıkışları ve İrem Derici’nin sanal medya resti, pop dünyasında büyük yankı uyandırdı. Polemik giderek büyürken Ece Seçkin de tartışmanın odağına çekildi. Ancak son gelişmede İrem Derici, Burcu Güneş’e zeytin dalı uzatarak barış mesajı verdi.
İrem Derici ile Burcu Güneş arasında yaşanan ve sert sözlerle gündeme gelen tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. İki ünlü isimden gelen son hamle, dikkatleri yeniden bu polemiğe çevirdi.
‘DEMET AKALIN'I RAKİP BİLE GÖRMÜYORUM"
Demet Akalın'ı sanat, duruş ve kalite açısından kendine yakın görmediğinden bahseden Burcu Güneş, şu ifadeleri kullanmıştı: "Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında."
"DÜŞÜNCELERİMİ DİLE GETİRDİM"
Güneş, daha sonra bir açıklama videosu yayınlayarak İrem Derici ve Ece Seçkin'i hedef almıştı:
"Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj. Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim. Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor."
"ECE SEÇKİN SODA İÇ HAZIMSIZLIĞA İYİ GELİR"
Güneş sosyal medyadan açıklamalarına devam edip bu sefer Ece Seçkin’i ve İrem Derici’yi hedef almıştı: