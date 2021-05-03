İrem Derici'den bomba Camdaki Kız göndermesi dizinin Muzo'su Enis Arıkan bakın ne yazdı
İrem Derici, Kanal D'nin tepki çeken dizisi Camdaki Kız'a gönderme yaptı. Camdaki Kız'da Muzo'yu oynayan Enis Arıkan yorumuyla dikkat çekti.
İrem Derici, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekerken sosyal medya gönderisiyle de adından söz ettirmeyi başardı. 17 günlük kapanma sürecini evinde geçiren Derici, sosyal medya hesabı Instagram'dan camın önünde çekildiği pozlarını yayımladı.
İrem Derici, paylaşımlarının altına yazdığı notla ise Kanal D'nin geçtiğimiz haftalarda tepki çeken dizisi Camdaki Kız'a gönderme yaptı. Bekaret sahnesi ve zorunlu giydirilen korse nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Camdaki Kız'a atıfta bulunan Derici, fotoğraflarının altına şunu yazdı:
"Camdaki kız, annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında..."
Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan da bu göndermeyi görmezden gelmedi. Arıkan, Derici'nin göndermesine göndermeyle cevap verdi.