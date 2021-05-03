İrem Derici'den bomba Camdaki Kız göndermesi dizinin Muzo'su Enis Arıkan bakın ne yazdı

İrem Derici, paylaşımlarının altına yazdığı notla ise Kanal D'nin geçtiğimiz haftalarda tepki çeken dizisi Camdaki Kız'a gönderme yaptı. Bekaret sahnesi ve zorunlu giydirilen korse nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Camdaki Kız'a atıfta bulunan Derici, fotoğraflarının altına şunu yazdı: