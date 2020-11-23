İrem Derici'den bomba açıklama: İşsiz kalırsam göğüslerimi satarım
İrem Derici katıldığı "Sanane Cihanna?" adlı YouTube programında bomba açıklamalarda bulundu. Derici, işsiz kalırsa göğüslerini satacağını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İrem Derici, dün yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Yeni şarkıları piyasaya çıkar çıkmaz koronaya yakalanan ünlü şarkıcı, test sonucunun negatif çıkmasının ardından programlara konuk olmaya başladı.
"Sanane Cihanna" adlı YouTube kanalına konuk olan İrem Derici, programda adeta içini döktü. Estetik soruları üzerine göğsünün silikonlu olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı esprili bir dille "Göğüslerime 4 bin euro verdim. İşsiz kalırsam onları satacağım. Alan olur herhalde. Britney Spears çiğnenmiş sakızını satıyor, onu alan var" dedi.
Öte yandan önceki gün Hakan Gence'ye röportaj veren şarkıcı, hastalığı boyunca kolunu bile kaldıramadığını, dayak yemiş gibi kemiklerinin ağrıdığını ifade etmişti.
Hastalığının reklam olduğunu düşünenlere de sert çıkan Derici, "Korona olduğuma inanmayan geri zekalıdır. Sağlık Bakanlığı logolu raporumu paylaştım. Şüphelenen varsa kendilerine bol sulu bir Fransız öpücüğü vereyim" demişti.