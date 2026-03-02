İrem Derici'den ayrılık haberleri sonrası barışma açıklaması!
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlanan İrem Derici sosyal medya hamleleri ile gündemde. Ünlü şarkıcı nişanlısı Melih Kunukçu'yu takipten çıkıp fotoğraflarını silince ayrılık iddiaları gündeme geldi. Ancak şarkıcı kendini eleştirerek yeni bir paylaşım yaptı ve o paylaşımda "ünlü olduğumu tam anlayamadım" diyerek aktardı
Nişan sonrası yaşanan ayrılık iddialarının ardından sessizliğini bozan İrem Derici, Melih Kunukçu’nun fotoğrafını paylaşıp içini döktü. “Burayı WhatsApp grubu gibi kullanıyorum” diyen şarkıcı, hem kendine sitem etti hem de özel hayatıyla ilgili sert bir uyarıda bulundu.
İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı uzun ve çarpıcı paylaşımla yine gündemin merkezine oturdu. Melih Kunukçu’nun fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, 15 yıllık kariyer yolculuğuna ve özel hayatında yaşadığı çalkantılara dair samimi itiraflarda bulundu.
“15 senedir ünlü olduğumu tam anlayamadım” diyen Derici, zaman zaman yaptığı çıkışlara gönderme yaparak kendine de sitem etti. “Haklıyken haksız olmak 101” sözleriyle milyonların önünde yaşanan tartışmalara değinen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
Sizinle geride bıraktığımız 15. yılımız, inanılmaz bence, nasıl bu kadar hızlı geçti inanın bilmiyorum. Benden nefret eden de çok oldu, beni kalbine koyup, destekleyip, beni seven de çok oldu bu kadar yıldır.