İrem Derici’den ahlaksız teklif itirafı! Bakın kim teklif etmiş…
Dobra konuşmaları ve kendine has tavrıyla dikkatleri çeken İrem Derici bir televizyon programına katıldı. Programdaki itirafı çok konuşuldu. Derici, sosyal medyada aldığı ahlaksız teklifleri anlattı.
İrem Derici’ye programda ‘’Hiç ahlaksız teklif aldın mı’’ sorusu soruldu. Derici’inin cevabı gündeme oturdu.
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Derici sosyal medyada ahlaksız teklif aldığını söyledi.
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Program sunucusu Doğu Demirkol aldığı cevap üzerine "Öyle sosyal medyada değil, ciddi ciddi karşına geçip biri böyle bir teklifte bulundu mu?" sorusunu sordu.
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Derici "Sosyal medyada mavi tikli insanlardan aldım ahlaksız teklifi. Yeşil sahalar ve iş insanları var aralarında" dedi.
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