İrem Derici yürekleri ağza getirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Şarkılarıyla her döneme damga vuran, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yerini alan 35 yaşındaki başarılı şarkıcı İrem Derici, hastaneye kaldırıldı. Bünyesi, yaşadığı tempoyu kaldıramayan Derici'nin durumu merak ediliyor. İşte o görüntü...