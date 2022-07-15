İrem Derici yürekleri ağza getirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Şarkıları ve güçlü sesiyle kulakların pasını silen başarılı şarkıcı İrem Derici, son zamanlarda Cem Belevi ile yaşadığı olaylı ayrılıklarla magazin gündeminde sıkça yer alıyordu. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla da çok konuşulan güzel şarkıcıdan korkutan haber geldi, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte hastane görüntüsü ve olayla ilgili detaylar...
Şarkılarıyla her döneme damga vuran, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yerini alan 35 yaşındaki başarılı şarkıcı İrem Derici, hastaneye kaldırıldı. Bünyesi, yaşadığı tempoyu kaldıramayan Derici'nin durumu merak ediliyor. İşte o görüntü...
Hastanelik oldu
İrem Derici, yoğun geçen konser maratonu nedeniyle hastanelik oldu.
Yorgunluğu kaldıramayan ünlü şarkıcı, enfeksiyon tedavisini ihmal ettiğini dile getirdi.
Bünyesi zayıf düştü
Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden 35 yaşındaki İrem Derici'nin bünyesi zayıf düştü.