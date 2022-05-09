İrem Derici yine aldatıldı Cem Belevi'ye ateş püskürdü! Nergis Nesrullayeva bakın kim çıktı
Bir barışık bir dargın ilişkileriyle sürekli haber olan İrem Derici Cem Belevi çiftinden herkesi şaşırtan haber geldi.
Geçen yaz meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici, ilişkilerinin ilk aylarında bir anda ayrılmıştı.
Derici, yılbaşı programında "Çok fena aldatıldım" diyerek Belevi'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddialarını güçlendirmişti.
Yaşananların ardından önce Bircan Bali eski kocasıyla barıştı ve aşk pozlarını da Instagram'dan paylaştı. Ardından da Derici'nin Belevi ile ilişkisine bir şans verdiği ortaya çıkmıştı.
Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü çiftten yine ayrılık haberi gelmişti.