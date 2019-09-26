İrem Derici yeni sevgilisini buldu küvet pozu olay olmuştu!
Ataberk Özdene ile yolları sessiz sedasız ayrılan İrem Derici, ummadığı anda yeni bir aşka yelken açtı.
Pop müziğin sevilen ismi 31 yaşındaki İrem Derici bir süredir beraber olduğu 10 yaş küçük sevgilisi Ataberk Özdene ile ilişkilerini sessiz sedasız noktalamışlardı.
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İrem Derici sevgilisi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından kaldırması akıllara ikilinin 'Ayrıldılar mı' sorusunu getirmişti.
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Ünlü şarkıcının bir süredir Yunan müzisyen Konstantinos Argiros ile görüştüğü ortaya çıktı
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İrem Derici’nin yeni müzikal projesi bir sürprizi de beraberinde getirdi. Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile düet için Atina’ya giden İrem Derici, ummadığı anda yeni bir aşka yelken açtı.
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