İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı İrem Derici'den zehir zemberek 'mal' göndermesi

Yaz aylarında aşk yaşadıkları söylentilerine bir müddet sessiz kalan, daha sonra bir süre ayrılık yaşayarak tekrar bir araya gelen İrem Derici ve Cem Belevi çifti son günlerde her adımlarıyla magazinin gündeminde... Bir süredir şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, tatil için sevgilisiyle Hollanda’ya uçmuştu. Tatilden eğlenceli anlarını paylaşan İrem Derici’den sürpriz bir hamle geldi.Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. İrem Derici de birlikte çekildikleri romantik pozları silip Cem Belevi'yi arkadaş listesinden çıkardı.



