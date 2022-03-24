İrem Derici ve Cem Belevi ayrıldı mı İrem Derici'den zehir zemberek 'mal' göndermesi
Ünlü şarkıcı İrem Derici taze aşkı Cem Belevi'den ayrıldı mı? İkili Amsterdam tatili fotoğrafları ile düşman çatlatırken birdenbire Instagram'dan sildi. İrem Derici Instagram'da 'Mal' diyerek gönderme yaptı.
Yaz aylarında aşk yaşadıkları söylentilerine bir müddet sessiz kalan, daha sonra bir süre ayrılık yaşayarak tekrar bir araya gelen İrem Derici ve Cem Belevi çifti son günlerde her adımlarıyla magazinin gündeminde... Bir süredir şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, tatil için sevgilisiyle Hollanda’ya uçmuştu. Tatilden eğlenceli anlarını paylaşan İrem Derici’den sürpriz bir hamle geldi.Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. İrem Derici de birlikte çekildikleri romantik pozları silip Cem Belevi'yi arkadaş listesinden çıkardı.
İrem 'Mal' dedi, gözler Cem Belevi'ye çevrildi: İkilinin daha tatili bitmeden bu hamleleri olay olurken Derici bir de bavul paylaşımı yaptı. Derici paylaşımında valizini alıp giden kişiye hakaret ederken herkes "Bu sözler Cem Belevi'ye mi?" yorumlarında bulundu.
Sosyal medyada birbirlerini silen İrem ile Cem'in ayrılık nedeni merak konusu olurken, İrem Derici'nin Instagram paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi, sosyal medyada "Bu 'MAL' Cem Belevi mi?' yorumları yapıldı.
Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi, "Aşk yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı?" derken birlikteliklerini ilan etmişti.