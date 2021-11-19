İrem Derici seyirciyi kahkahaya boğdu: Yan odada ciyak ciyak, uyutmadılar!
İrem Derici, sahne öncesi neden uykusuz kaldığını anlattı, seyirciyi güldürdü. Gece uykusunu alamadığını söyleyen Derici, "Yan odada bir şeyler döndü durdu, ciyak ciyak anlarsınız. Arkadaş bari iki de dur" dedi.
İrem Derici, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Derin göğüs ve yırtmaç dekolteli kostümüyle dikkatleri çeken ünlü şarkıcı, esprili açıklamalara imza attı. Sahne öncesi neden uykusuz kaldığını anlatan dobra şarkıcı, seyirciyi de güldürdü. Gece uykusunu alamadığını söyleyen Derici, "Yan odada bir şeyler döndü durdu, ciyak ciyak anlarsınız. Arkadaş bari iki de dur" dedi.
İrem Derici dün akşam Ankara'da bir kulüpte sahne aldı. Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici, Ankara'daki bir mekanda hayranlarıyla buluştu.
"O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim"
Sevilen şarkılarını seslendiren Derici, zaman zaman konuklarla sohbet etti. Derici, kostümünü dekolte bulanlara "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" diyerek yanıt verdi.
Ünlü şarkıcının, üç burun ameliyatı, göğüs ve dişlerini yaptırdığı biliniyor.