İrem Derici seyirciyi kahkahaya boğdu: Yan odada ciyak ciyak, uyutmadılar!

"O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim"

Sevilen şarkılarını seslendiren Derici, zaman zaman konuklarla sohbet etti. Derici, kostümünü dekolte bulanlara "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" diyerek yanıt verdi.