İrem Derici Seren Serengil ve Bircan Bali'yi susturdu mahkeme kararı çıktı

Derici'nin bu sözleri üzerine Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, şu ağır sözleri dile getirdi:

"İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı... Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay ya! Biraz terbiyeli olun. Ajdar'ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?"