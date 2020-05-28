İrem Derici Seren Serengil ve Bircan Bali'yi susturdu mahkeme kararı çıktı
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil, Bircan Bali ve İrem Derici arasındaki kavgada suları ünlü şarkıcı durdurdu. Adliyeye başvurdu.
Geçtiğimiz hafta İrem Derici'nin Oğuzhan Uğur'un YouTube programında Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında söyledikleri kavga çıkardı. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları olan Seren Serengil ve Bircan Bali için İrem Derici, adliyeye koştu ve koruma kararı aldırdı.
İrem Derici, Oğuzhan Uğur'un ''Pinç'' adlı programında Seren Serengil ve Bircan Bali için "Boş yapıyorlar... Bunlar bir de alkolü bıraktığımın ertesi günü bir de... Yayında mastürbasyon diyemiyorlar. Kadınlardan biri ertesi gün istifa etti. Bana seks dedirtmiyorlar. Yasakmış filan..." dedi.
Derici'nin bu sözleri üzerine Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, şu ağır sözleri dile getirdi:
"İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı... Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay ya! Biraz terbiyeli olun. Ajdar'ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?"
Bircan Bali ise İrem Derici'nin seçilmiş en kötü fotoğraflarından bir tanesi Beyaz TV ekranlarında olduğu esnada şunları söyledi:
"İrem Derici bize katnem demiş. Katnemin ne demek olduğunu söylüyorum. Katnem; huysuz, çirkin, hırçın, sıska, ağzı bozuk, agresif..."