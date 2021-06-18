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İrem Derici seksi pozlarıyla ateş etti! 'Koyver gitsin' dansı

İrem Derici seksi pozlarıyla ateş etti! 'Koyver gitsin' dansı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, tatilden bikinili pozları ve seksi dansıyla İnstagram'ı salladı. Derici, Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosunu 'Koyver gitsin bro' diyerek paylaşırken, 'Bozalım ezber' notuyla paylaştığı bikinili fotoğraflarına ise takipçilerinden ve ünlüler camiasından beğeni yağdı. Şarkıcı Edis de bu dansa kayıtsız kalamayarak, videoya İnstagram'ın meşhur 'alevli' emojisiyle yanıt verdi.

İrem Derici seksi pozlarıyla ateş etti! 'Koyver gitsin' dansı

Güçlü sesi ve şarkıylarıyla ciddi bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla da İnstagram'da rüzgar estiriyor. Son paylaşımında Edis'in çok sevilen 'Martılar' şarkısında 'Koyver gitsin bro' diyerek dans eden Derici'nin seksi dansına beğeni yağdı. 

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İrem Derici seksi pozlarıyla ateş etti! 'Koyver gitsin' dansı

Edis'in şarkısıyla seksi dans

Derici tatilinde geçirdiği güzel zamanları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bikinili pozları düzgün fizğini de ortaya koyuyor. 

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İrem Derici seksi pozlarıyla ateş etti! 'Koyver gitsin' dansı

Ünlü şarkıcının bu videosuna takipçilerinden olduğu kadar ünlülerden de yorum ve beğeni yağdı.

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İrem Derici seksi pozlarıyla ateş etti! 'Koyver gitsin' dansı

Edis'ten alevli emoji

Edis, kendi şarkısında dans eden Derici'nin videosuna İnstagram'ın en çok dikkat çeken emojisi 'alev' ile karşılık verince, İrem Derici de Edis'e "Benim aşkım diyerek yanıt verdi.

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