İrem Derici seksi pozlarıyla ateş etti! 'Koyver gitsin' dansı
Ünlü şarkıcı İrem Derici, tatilden bikinili pozları ve seksi dansıyla İnstagram'ı salladı. Derici, Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosunu 'Koyver gitsin bro' diyerek paylaşırken, 'Bozalım ezber' notuyla paylaştığı bikinili fotoğraflarına ise takipçilerinden ve ünlüler camiasından beğeni yağdı. Şarkıcı Edis de bu dansa kayıtsız kalamayarak, videoya İnstagram'ın meşhur 'alevli' emojisiyle yanıt verdi.
Güçlü sesi ve şarkıylarıyla ciddi bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla da İnstagram'da rüzgar estiriyor. Son paylaşımında Edis'in çok sevilen 'Martılar' şarkısında 'Koyver gitsin bro' diyerek dans eden Derici'nin seksi dansına beğeni yağdı.
Edis'in şarkısıyla seksi dans
Derici tatilinde geçirdiği güzel zamanları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bikinili pozları düzgün fizğini de ortaya koyuyor.
Ünlü şarkıcının bu videosuna takipçilerinden olduğu kadar ünlülerden de yorum ve beğeni yağdı.
Edis'ten alevli emoji
Edis, kendi şarkısında dans eden Derici'nin videosuna İnstagram'ın en çok dikkat çeken emojisi 'alev' ile karşılık verince, İrem Derici de Edis'e "Benim aşkım diyerek yanıt verdi.