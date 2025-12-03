İrem Derici sahnede öyle bir şey itiraf etti ki... ''Şu an köpek gibi istiyorum!''
Şarkıcı İrem Derici sahne aldığı son konserinde herkesi şaşırttan bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, "Hayatımda sadece bir pişmanlığım var.'' dedi ve ekledi: ''Şu an köpek gibi istiyorum!'' Derici'nin bu itirafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son zamanlarda özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündemden eksik olmayan ünlü şarkıcı İrem Derici, konserlerine ara vermeden devam ediyor. Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Sahnede öyle bir itirafta bulundu ki, orada bulunan herkesin ağzı açık kaldı.
Özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulunan Derici kendisini dinlemeye gelen hayranlarını güldürdü.
'SADECE BİR PİŞMANLIĞIM VAR'
Daha önce çocuk yapmak istemediğini belirten Derici, 'Köpek gibi istiyorum şu an, bakalım benim vücudum buna elverecek mi?' ifadelerini kullandı.
İşte Derici'nin son konserindeki samimi 'çocuk' itirafı:
"Hayatımda sadece bir pişmanlığım var. Çok büyük konuştum. 'Ben anne olmak istemiyorum, çocuk yapmak istemiyorum' falan diye 2 yıl önce bunları söylüyordum. Köpek gibi istiyorum şu an, bakalım benim vücudum buna elverecek mi?