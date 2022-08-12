İrem Derici sahilde yaptığı ayak şovuyla ağızları açık bıraktı! "Bu eller çok yoruldu..."
Ünlü şarkıcı İrem Derici tatilde paylaştığı bir video ile herkesi şaşırttı. Ayağıyla şarap içen şarkıcı şovunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz hafta korona virüsüne yakalanan ünlü şarkıcı İrem Derici konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Konser içim Alaçatı'ya giden Derici'nin sahilde ayağıyla şarap içerken çektiği video dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta korona virüse yakalanan ünlü şarkıcı İrem Derici ağır geçirdiği karantina sürecini atlattı.
Sosyal medya hesabından konserleriyle ilgili "Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim. Şerefsiz virüs yine cirit atıyor. Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm." diyerek sevenlerine durumu açıklamıştı.
Yaz sezonunda hem tatil yapıp hem de sahne alan Derci Alaçatı'nın yolunu tuttu. Alaçatı'da bir mekanda sahne alan sanatçının ayağıyla şarap içmesi dikkat çekti.