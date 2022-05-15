İrem Derici konserinde ortalık karıştı konser yarıda kesildi
Son günlerde çeyrek popçu dediği Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan İrem Derici'nin son konserinde olaylar çıktı. Eğlenceli başlayan konser yarıda kesildi.
Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası polis biber gazı kullanırken, konser yarıda kaldı.
Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı.
Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.
Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.