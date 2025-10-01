İrem Derici kendinden 12 yaş küçük sevgilisiyle sözleniyor! Tarih belli oldu

Şarkıcı İrem Derici, sahne performansları, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Derici, geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının düğününde, DJ sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi almıştı. Şimdi ise söz tarihlerini duyurdu.