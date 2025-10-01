İrem Derici kendinden 12 yaş küçük sevgilisiyle sözleniyor! Tarih belli oldu
Şarkıcı İrem Derici her yaptığıyla ilgi çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi almıştı. Şimdi de sözleneceği haberiyle gündeme bomba gibi düştü. Bakın o tarih ne...
Şarkıcı İrem Derici, sahne performansları, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan ünlüler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Derici, geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının düğününde, DJ sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi almıştı. Şimdi ise söz tarihlerini duyurdu.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Bir dargın bir barışık süren aşklarını evliliğe taşıma kararı alan çiftin söz kesme tarihi netleşti.
AŞKLARINI GİZLEMİŞLERDİ
İlişkilerinin ilk dönemlerinde yalnızca yakın arkadaş olduklarını söyleyen ikili, sevgililer gününe kadar aşklarını gizli yaşamıştı. Daha sonra aşklarını ilan eden çift, sık sık inişli çıkışlı ilişkileriyle de gündeme geldi.
SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Geçtiğimiz ağustos ayında yakın dostları Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde sahneye çıkan İrem Derici, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaşmıştı. Melih Kunukçu, sahnede diz çökerek Derici'ye evlenme teklif etmiş, ünlü şarkıcı ise "Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Sonsuza kadar evet!" sözleriyle yanıt vermişti.