İrem Derici karakolluk oldu! Hakkındaki bomba şikayet bakın ne çıktı
Ünlü popçunun Nişantaşı sokaklarındaki neşeli halleri bir anda fırtınalı açıklamalara bıraktı. Yaşadığı bir durum sebebiyle kendini karakolda bulduğunu itiraf eden güzel şarkıcı, yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Peki, ünlü ismi karakolluk eden olayın perde arkasında neler yaşandı? Detaylar haberimizde...
Nişantaşı'nda gazetecilerle konuşan İrem Derici, sosyal medyada bir kullanıcıya argo ve sinkaflı yanıtlar verdiği için şikâyet edildiğini ve karakolluk olduğunu açıkladı. Şarkıcı ayrıca, nişanlısı DJ Melih Kunukçu'nun tutuklu olduğu dönemde yaşadığı zor günleri de anlattı.
Bakın karakolluk olmasına sebep olan sözleri ne...
SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA KARAKOLA TAŞINDI
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen İrem Derici, gazetecilerle sohbet ederken bir sosyal medya kullanıcısıyla yaşadığı tartışmayı anlattı. “Yine bak onun yüzünden karakoldan çıktım” diyen şarkıcı, kendisine “Sana bakınca midem bulanıyor” şeklinde bir yorum yapıldığını söyledi.
Derici, bu yoruma “Git aynaya bak da kus o zaman” sözleriyle argo ve sinkaflı ifadelerle karşılık verdiğini belirtti. Ardından aynı kişinin kendisinden şikayetçi olduğunu açıkladı.
“HAK EDENE HAK ETTİĞİ CEVABI VERECEĞİM”
Kendisini kışkırttığını söylediği kişinin şikayette bulunmasına tepki gösteren Derici, geri adım atmayacağını ifade etti. Şarkıcı, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Şimdi beni kışkırtıyor. Evet. Bir de üstüne gidiyor beni şikayet ediyor. Etsinler. Ben hak edene hak ettiği cevabımı vermeye devam edeceğim.”
NİŞANLISININ TUTUKLU KALDIĞI GÜNLERİ ANLATTI
İrem Derici'nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu, Gaziantep'te yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ağustos ayının son haftasında tutuklanmış, 10 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı
Bu süreçte yaşadığı sıkıntılara değinen Derici, nişanlısının tutukluluğu sırasında çok kilo verdiğini söyledi. “Zor bir dönem geçirdik tabii. İşte yani basına geç düştü. Çok kilo verdim o dönemde de” ifadelerini kullanan şarkıcı, annesinin de kendisine destek olduğunu anlattı.
“GÜZEL 58 KİLOLARA ÇIKTIM”
Annesinin yemek yemesini sağlamak için ağlayarak yanına geldiğini belirten Derici, kendisi yemeğini bitirdiğinde ise annesinin ağlamayı bıraktığını söyledi. Zor günlerin ardından yeniden kilo aldığını açıklayan şarkıcı, “Güzel 58 kilolara çıktım. Allah'a şükür” dedi.