İrem Derici karakolluk oldu! Hakkındaki bomba şikayet bakın ne çıktı

“HAK EDENE HAK ETTİĞİ CEVABI VERECEĞİM”

Kendisini kışkırttığını söylediği kişinin şikayette bulunmasına tepki gösteren Derici, geri adım atmayacağını ifade etti. Şarkıcı, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Şimdi beni kışkırtıyor. Evet. Bir de üstüne gidiyor beni şikayet ediyor. Etsinler. Ben hak edene hak ettiği cevabımı vermeye devam edeceğim.”