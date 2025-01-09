İrem Derici itirafıyla hayranlarını şaşırttı: Türkiye'nin en çirkin kadınıydım
Şarkıcı İrem Derici'nin geçtiğimiz günlerde estetik operasyonlarına ve ilişkilerine dair yaptığı samimi itiraflar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir röportajında ikili ilişkilerinden estetik operasyonlarına kadar pek çok konuya değindi. Derici, "Hiçbir zaman kendimi saklamadım, her zaman olduğum gibi görünmeyi tercih ettim" şeklinde ifade etti.
Şarkıcı, hem aldatıldığını hem de aldatma durumunda bulunduğunu açıklarken, bu samimi itirafıyla hayranlarını şaşırttı.
Çapkınlık konusunda ise farklı bir bakış açısı sunarak, "Çapkınlık kötü bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Derici, açıklamalarında mizahi bir üslup kullanarak reytingin kendisi için önemli bir kriter olduğunu belirtti. "Reyting için yapmayacağım bir şey yok. Yalan söylerim ve yalan söyleyip söylemediğimi de anlamazsınız," diyen ünlü şarkıcı, bu sözleriyle hem güldürdü hem de şaşırttı.