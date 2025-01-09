İrem Derici itirafıyla hayranlarını şaşırttı: Türkiye'nin en çirkin kadınıydım

Derici, açıklamalarında mizahi bir üslup kullanarak reytingin kendisi için önemli bir kriter olduğunu belirtti. "Reyting için yapmayacağım bir şey yok. Yalan söylerim ve yalan söyleyip söylemediğimi de anlamazsınız," diyen ünlü şarkıcı, bu sözleriyle hem güldürdü hem de şaşırttı.