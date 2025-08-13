İrem Derici ikinci kez evleniyor müstakbel eşi Melih Kunukcu bakın ne iş yapıyor...

Yaklaşık 1 yıla yakındır DJ Melih Kunukcu ile beraber olan İrem Derici, geçen aylarda sevgilisiyle ayrılma kararı almıştı. Kısa süreli ayrılık sonrası tekrar barışan çiftten bu kez herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Çift, evleniyor...