İrem Derici hiç anlamıyorum dedi sahnede mal varlığını açıkladı
Çeyrek popçu dediği Cem Belevi ile dolu dizgin başlayan aşkları aldatma ve skandallarla biten İrem Derici son günlerde verdiği konserlerle bu kötü günleri atlatmaya başlıyor. Sivri açıklamaları ile sevilen İrem Derici sahnede mal varlığını açıkladı.
2021 yazından itibaren ilişkileri bir dargın bir barışık devam eden Cem Belevi ve İrem Derici geçtiğimiz haftalarda ihanet iddiaları yüzünden ayrılmış ikilinin arasında yaşanan tartışma magazin manşetlerini süslemişti. Ayrılığın ardından sahne şovlarıyla gündeme gelen İrem Derici, önceki gün Bursa’da sahne aldı. İrem Derici, Bursa konserinde ilk kez mal varlığını açıkladı.
İrem Derici, dün akşam Bursa’da özel bir etkinlikte sahne aldı. ‘Yansın Geceler’ şarkısı ile sahnesine başlayan Derici, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
İş insanlarının bir arada bulunduğu etkinlikte girişimcilik konusunda yetersiz olduğunu dile getiren popçu, “Girişimler, yatırımlar, onlardan hiç anlamıyorum.
Para işinden hiçbir şey anlamıyorum. 10 yıldır manyak gibi çalışıyorum, iki tane arabam var, bir evim bile yok. Vardı bir tane sattım onu albüm yaptım.