İrem Derici hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastane odasında serumlu görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İrem Derici hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu... - Resim: 1

Bu sabah "Gel Konuşalım" adlı magazin programına konuk olması beklenen Derici'nin aniden rahatsızlandığı ortaya çıktı.

İrem Derici hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu... - Resim: 2

Programın sunucularından Ece Erken, İrem Derici'nin hastalığı sebebiyle programa katılamayacağını açıkladı.

İrem Derici hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu... - Resim: 3

'ATEŞ 38,9'DU'

Programa katılamayan ancak hayranlarını da merakta bırakmak istemeyen ünlü şarkıcı, hastane odasından çektiği bir videoyu gönderdi.

İrem Derici hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu... - Resim: 4

Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda şu ifadeleri kullandı:

