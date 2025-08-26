İrem Derici hayranlarına kötü haber! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu...
Ünlü şarkıcı İrem Derici, hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastane odasında serumlu görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Bu sabah "Gel Konuşalım" adlı magazin programına konuk olması beklenen Derici'nin aniden rahatsızlandığı ortaya çıktı.
Programın sunucularından Ece Erken, İrem Derici'nin hastalığı sebebiyle programa katılamayacağını açıkladı.
'ATEŞ 38,9'DU'
Programa katılamayan ancak hayranlarını da merakta bırakmak istemeyen ünlü şarkıcı, hastane odasından çektiği bir videoyu gönderdi.
Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda şu ifadeleri kullandı:
