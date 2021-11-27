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İrem Derici Hadise Zeynep Bastık Demet Akalım Sıla hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

İrem Derici Hadise Zeynep Bastık Demet Akalım Sıla hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Demet Akalın, İrem Derici, Hadise, Zeynep Bastık, Sıla hüsrana uğradı.

İrem Derici Hadise Zeynep Bastık Demet Akalım Sıla hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Demet Akalın, İrem Derici, Zeynep Bastık, Sıla, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

131
İrem Derici Hadise Zeynep Bastık Demet Akalım Sıla hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

30 - Sakiler - Aşığın Kaderi 

231
İrem Derici Hadise Zeynep Bastık Demet Akalım Sıla hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

29 - Sura İskenderli - Yok

331
İrem Derici Hadise Zeynep Bastık Demet Akalım Sıla hüsrana uğradı! Zirvedeki ismi gören inanamadı

28 - Bedo, Patron - Ölebilirim

431