İrem Derici göğüs estetiğine binlerce Euro harcamış ağızlar açık kaldı
İrem Derici, en pahalı estetiğini göğüslerine yaptırdığını ve ne kadar para harcadığını itiraf etti.
Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta, erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını söyleyen Derici, yine birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Derici, "Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı. Ben aşkımdan geberdim bütün yaz!" yanıtını verdi.
Bir hafta önce Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yapan Derici'ye kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 369 lira ceza uygulanmıştı. İrem Derici, bunun üzerine, "Yakın zamanda en eğlendiğin fotoğraf ne?" sorusunu piknik yaparken çekilen fotoğrafını paylaşarak cevapladı.
33 yaşındaki popçu, "En pahalı estetiğin ne kadar?" diye sorulunca göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğraf ile "Dört bin euro" karşılığını verdi.