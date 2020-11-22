İrem Derici 'gelin Fransız öpücüğü vereyim' teklifi olay oldu! Senin Hastan ile zirveye yerleşmişti
Senin Hastan şarkısıyla son günlerin en çok dinlenen sanatçılarından İrem Derici koronavirüse yakalandığını öğrendikten sonra çok ilginç bir teklifte bulundu.
33 yaşındaki İrem Derici geçtiğimiz hafta yeni şarkısıyla hayranlarına sürpriz yapmıştı. Derici hemen akabinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından hayranlarına duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı, hastalığı boyunca kolunu bile kaldıramadığını, dayak yemiş gibi kemiklerinin ağrıdığını ifade etti.
Koronavirüs tedavisi gören Derici hastalığının reklam olduğunu iddia edenlere ise açtı ağzını yumdu gözünü.
Derici konuşmasının devamında "Korona olduğuma inanmayan ger zekalıdır. Sağlık Bakanlığı logolu raporumu paylaştım. Şüphelenen varsa kendilerine bol sulu bir Fransız öpücüğü vereyim" dedi.