İrem Derici Derya Uluğ Enis Arıkan Buray yasakları çiğnedi bakın kim nasıl dalga geçti

1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme çerçevesinde yasaklar esnedi fakat saat 22.00 itibariyle sokağa çıkmak yasak. Kafe ve restoranlar ise saat 21.00'a kadar müşterilerini ağırlayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde ise bu yasakları ünlü isimler çiğnedi.