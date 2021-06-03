İrem Derici Derya Uluğ Enis Arıkan Buray yasakları çiğnedi bakın kim nasıl dalga geçti
İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, yasakları çiğnedi geç saatlere kadar eğlendi. Derici, b,r de Instagram'da dalga geçti.
1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme çerçevesinde yasaklar esnedi fakat saat 22.00 itibariyle sokağa çıkmak yasak. Kafe ve restoranlar ise saat 21.00'a kadar müşterilerini ağırlayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde ise bu yasakları ünlü isimler çiğnedi.
İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan ve Youtuber Enes Batur, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mekanların saat 21.00'da kapanması gerektiğine aldırış etmeyen ünlü isimler eğlenmeye devam etti.
Ünlü isimlerin eğlendiği mekanı ise polis ekipleri bastı. Yasak olmasına rağmen sazlı sözlü eğlence yapan İrem Derici, Derya Uluğ, Cem Belevi, Enis Arıkan, Cenan Adıgüzel, Emre Aslan, Enes Batur ve partiye katılan yaklaşık 15 kişilik ekibe cezai işlem uyguladı.