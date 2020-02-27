İrem Derici corona virüsün olduğu yerde konser verecek!
Yürüyüş yaparken görüntülenen ve konserleri hakında muhabirlerle konuşan İrem Derici, coronovirüsün sıçradığı Irak'ta konserinin olduğunu fakat iptal etmeyeceğini söyledi.
Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen İrem Derici dünyayı tehdit eden Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve sınırımıza kadar dayanan coronavirüsü hakında konuştu. Başta coronovirüsün sıçradığı Irak olmak üzere yurt dışının çeşitli yerlerinde konserlerinin olduğunu söyleyen İrem coronavirüsün onu etkilemeyeceğini konserlerini iptal etmeyeceğini söyledi.
''Irak konserini iptal etmeyeceğim'' : "Viyana'da konserim var sonra Irak'ta konserim var. Koronavirüs korkusu var ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum yani. Maskeler, tuzlu sular... İşimiz bu tabi ki de gideceğiz her yere. İnsan korkuyor... Sakınan göze çöp batar. Ondan korkarsın şurada bir arabanın lastiği patlar ve üçümüzü de eziverir. Gideceğiz mesleğimiz bu.
Maske harici, tuzlu suyla gargara, sık sık el yıkama gibi önlemler alıyorum. Aşk desen yok, meşk desen yok. Kimseyle tanışmıyorum, etmiyorum yani. İçime kapandığım bir dönemdeyim. Açılırım yakında merak etmeyin, patlatırsınız yine" dedi.
Peki, İrem Derici kimdir? : İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan sanatçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü liseyle beraber bitirdi.