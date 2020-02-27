İrem Derici corona virüsün olduğu yerde konser verecek!

''Irak konserini iptal etmeyeceğim'' : "Viyana'da konserim var sonra Irak'ta konserim var. Koronavirüs korkusu var ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum yani. Maskeler, tuzlu sular... İşimiz bu tabi ki de gideceğiz her yere. İnsan korkuyor... Sakınan göze çöp batar. Ondan korkarsın şurada bir arabanın lastiği patlar ve üçümüzü de eziverir. Gideceğiz mesleğimiz bu.