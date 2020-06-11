İrem Derici cinsel hayatını anlattı hem de bakın hangi şarkıyla bunu yaptı

Koronavirüs salgını sebebiyle konserleri durdurulan İrem Derici, bu süreçte kendisini evinde gönüllü karantina altına aldı. Derici, evde sıkılmamak için sosyal medyaya sardı ve aktifliğini artırdı. Zaman zaman da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.