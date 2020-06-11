İrem Derici cinsel hayatını anlattı hem de bakın hangi şarkıyla bunu yaptı
İrem Derici, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla cinsel hayatını şarkıyla anlattı. Derici, bakın hangi şarkıyı tercih etti.
Koronavirüs salgını sebebiyle konserleri durdurulan İrem Derici, bu süreçte kendisini evinde gönüllü karantina altına aldı. Derici, evde sıkılmamak için sosyal medyaya sardı ve aktifliğini artırdı. Zaman zaman da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
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Açık sözlülüğüyle tanınan hatta bazen bu sebepten başı yanan Derici, Twitter hesabından tek cümlelik şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı ve espirili paylaşımı dillere düştü.
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Derici, bir içerik paylaşım sitesinin Twitter'dan yaptığı "Cinsel hayatınızı bir şarkı sözü ile anlatın" paylaşıma sessiz kalamadı.
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İrem Derici, cinsel hayatıyla ilgili "Perişanım, ne tadım kaldı ne iştahım" diyerek herkesi güldürdü.
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