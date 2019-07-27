İrem Derici bikinili görüntülendi kilolu haline kendisi bile şaşırdı

Tığ gibi geldim çığ gibi gidiyorum: Kiloları hakkında sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yapan Derici, "Tığ gibi geldim, çığ gibi gidiyorum" ifadelerini kullandı. Derici'nin her fırsatta kendisiyle barışık olması ise, hayranlarını mutlu etti.