İrem Derici bikinili görüntülendi kilolu haline kendisi bile şaşırdı
Konser için gittiği Bodrum'da kendisine vakit ayırarak tatil de yapan İrem Derici, tatilinin son gününde görüntülenince kısa süre içerisinde aldığı kiloları ortaya çıktı.
Dansçısı Ataberk Özdene ile yaşadığı kısa süreli aşkın ardından işine odaklanan İrem Derici, konserlerine yazlık mekanlarda tam gaz devam ediyor. İşinin yanı sıra arkadaşlarıyla birlikte tatil de yapan Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların aksine kilolarıyla gündeme geldi.
Bodrum'daki tatilinin son gününde kameralara yakalanan İrem Derici, makyaj uzmanı arkadaşları Seçkin Sunguç ve Önder Tiryaki ile vakit geçirdi. Derici'nin eğlenceli tavırları dikkat çekerken, tatile başladığı halinden eser kalmadığı da görüldü.
Tığ gibi geldim çığ gibi gidiyorum: Kiloları hakkında sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yapan Derici, "Tığ gibi geldim, çığ gibi gidiyorum" ifadelerini kullandı. Derici'nin her fırsatta kendisiyle barışık olması ise, hayranlarını mutlu etti.
Peki İrem Derici kimdir?: Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Jale Ediz, reklamcılık yapan babasının adı Hulusi Derici’dir.