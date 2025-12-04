İrem Derici anne olmak istiyor! "Benden ufak bişey hiç fena olmaz"
İrem Derici ve Melih Kunukçu birlikteliği son sürat sürüyor. İrem Derici son olarak yaptığı açıklamaları ile dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sahnede yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Daha önce çocuk sahibi olmak konusunda mesafeli duran Derici, son konserinde fikrinin değiştiğini ve şu an çocuk sahibi olmayı çok istediğini belirtti.
Bugüne kadar çocuk sahibi olmak konusunda mesafeli duran Derici, önceki akşam verdiği konserde fikrinin değiştiğini dile getirince hem hayranlarını hem sosyal medyayı şaşırttı.
"ŞU AN DELİLER GİBİ İSTİYORUM, BAKALIM BEDENİM HAZIR MI?"
Sahnedeki samimi konuşması sırasında çocuk konusuna değinen Derici, "Şu an deliler gibi istiyorum. Bakalım vücudum buna ne kadar izin verecek?" sözleriyle anne olma isteğini açıkça ifade etti.
"BANA BENZEYEN BİR MİNİK FENA OLMAZ"
Derici sözlerine, "Benim gibi hızlı, açık sözlü birinin minik, tatlı bir versiyonu hiç de kötü olmaz" diyerek devam etti.