İrem Derici ağlayarak emniyete koştu! Takıntılı hayranı evine zorla girmek istedi
İrem Derici, takıntılı hayranı nedeniyle büyük bir şok yaşadı, evinin kapısına gelen bir hayranı paniğe neden olunca Derici, ağlayarak emniyete gitti ve taciz mesajları da aldığını bildirerek şikayetçi oldu.
Harbiye'de oturan İrem Derici'nin evine takıntılı bir hayranı zorla girmek isteyince Derici, takıntılı hayranı ile karakolluk oldu. Emniyete ağlayarak giden İrem Derici, ifade vererek şahıstan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
İrem Derici'nin takıntılı bir hayranı, 22 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında sanatçının oturduğu Harbiye'deki evine gitti. Kapıyı İrem Derici'nin evinde çalışan bir kişi açınca, gelen adam, ''Ben İrem Derici'ye aşığım'' diyerek evden uzaklaştı.
İrem Derici'nin çalışanı, durumu ünlü sanatçıya haber verdiğinde Derici, paniğe kapıldı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra hizmetli kapının önünde aynı şahsı eline çiçek demetiyle gördü ve yeniden ünlü şarkıcıyı arayarak durumu bildirdi.
Korku halinde polisi arayarak yardım isteyen İrem Derici, gözyaşları içinde Harbiye Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.