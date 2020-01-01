İranlı turistler yılbaşı için Van'a akın etti! Eğlence mekanlarını doldurdu

Otelin Genel Müdürü Sabahattin Duran ise her tatilde ve önemli günlerde İranlıların Van'ı tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu: Yeni bir yıla girdiğimiz bugünde İranlılar yine Van'ı tercih etti. Çok mutluyuz. İranlılar esnafımıza can suyu oluyor. Bizlerde onları en iyi şekilde şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.