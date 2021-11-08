İranlı turistler Van tatilinde fena döktürdü
VAN'ın Saray ilçesindeki, pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla kente akın eden İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıp kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor, geceleri de eğlence mekanlarında şarkılara eşlik edip müzik eşliğinde eğleniyor.
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı.
Sınır kapısının açılması ile birlikte İranlı turistler, tatil rotalarını tekrar Van olarak belirledi. Kentteki otellerin doluluk oranları yüzde 90’lara ulaştı. Kalabalık kafileler halinde gelen İranlı turistler, gündüzleri alışveriş yapıp kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor, geceleri de eğlence mekanlarında şarkılara eşlik edip müzik eşliğinde eğleniyor.
Türkiye'yi ve Van'ı çok seviyoruz
Kaldığı otelin eğlence salonunda müzik eşliğinde eğlenen Nazilla Mumin, Türkiye ile Van'ı çok sevdiklerini ve gönüllerince eğlendiklerini söyledi. Pej Teyaben ise Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Buranın halkı da güvenlik güçleri de çok iyi. Van çok güzel. Burada hem geziyoruz hem eğleniyoruz. Türkiye ile iftihar ediyoruz. Van'ın doğası çok güzel. Çok memnun kaldık. Buradaki insanlar ne zaman bizim ülkeye gelse başımız gözümüz üstünde yerleri var."