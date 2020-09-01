İranlı tosuncuk şoke etti! Milyonluk vurgun
İRAN 'ın dolandırıcılık suçlamasıyla Türkiye'den iade talebinde bulunduğu zanlı Antalya'da da onlarca kişiyi 20 milyon lira dolandırıp ortadan kayboldu.
İran'da, 'Çiftlik Bank' benzeri organizasyonla çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırıp, Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da onlarca kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırıp, ortadan kayboldu. Türkiye'de yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira toplayıp, yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kurduğu saadet zincirinin benzeri, İran'da ortaya çıktı.
İran'da çok sayıda kişiyi dolandıran ve Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da 10 bin lira sermayeli reklam organizasyon şirketi kurup, daire satmaya başladı. İran'ın Türkiye'den iade talebinde bulunduğu Mehran Mohammadi, Antalya'da kurduğu şirket aracılığıyla İranlı vatandaşlara uygun rakamlarla daire satma vaadinde bulundu.
20 milyon TL'lik vurgun: 5 yıldızlı otellerde yaptığı toplantılarla İranlıları Antalya'ya davet eden ve sunum yapan Mehran Mohammadi, başkası üzerine kayıtlı daireleri satmaya başladı. Aynı zamanda yüksek kar ve faiz vaadiyle para toplayan Mohammadi, birkaç ay sözünde durarak güven kazandıktan sonra, topladığı paraları geri ödememeye başladı. Bir daireyi birkaç kişiye satıp, parasını nakit olarak alan Mehran Mohammadi, yaklaşık 20 milyon TL'lik vurgundan sonra ortadan kayboldu.
Kendisine güvendik: İranlı Ali Reza Karamouzabadi, Mahdi Mazdak ve Majid Rahmanı, dolandırıldıkları iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İran'da bankadan emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen Mahdi Mazdak ile yine İran'da taş işletmeciliği yaptıktan sonra Türkiye'ye gelen Majid Rahmanı, Mehran Mohammadi ile geçen yıl tanıştıklarını anlattı. Mohammadi'nin, birçok İran ve diğer ülke vatandaşlarını ev sahibi yaptığını söyleyerek kendilerinden 1 milyon TL aldığını iddia eden Mahdi Mazdak ve Majid Rahmani, “Bu kişi bize inşaat işi haricinde birden fazla iş ile uğraştığını ve çok müşterisi olduğunu söyledi. Kendisine güvendik ve ev parasının tamamını ödedik. Geçen 27 Mayıs'ta sözleşme yaptık. Ancak bize evleri vermedi. Koronavirüsü bahane ederek bizi 12 Haziran'a kadar oyaladı. O tarihten sonra ne ailesine ne de telefonlarına ulaşabildik. Yasa dışı yollarla Türkiye'yi terk ettiğini düşünüyoruz" dedi. Mahdi Mazdak'ın oğlu İman Mazdak da babasını dolandıranların bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.