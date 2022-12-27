İran'lı sihirbaz, Yakutistan'lı şaman astroloğu İstanbul'da boğarak öldürdü! 'Hayatımın sihirbazı' diyordu
Yer: İstanbul... Katil: İranlı... Kurban: Yakutistanlı... İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi Yakutistanlı şaman ve astrolog Galina Trofimova, 6 ay önce Türkçe kursunda tanıştığı İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari tarafından birlikte yaşadıkları evde boğularak öldürüldü. Trofimova’nın ‘Hayatımın sihirbazı’ diye bahsettiği Asgari’nin cinayetten sonra İran’a kaçtığı sanılıyor.
İstanbul İranlı sihirbazın Yakutistanlı astroloğu boğarak öldürmesine sahne oldu. Asıl mesleği İngilizce öğretmenliği olan iki çocuk annesi Galina Trofimova (40), Rusya’nın Yakutistan Özerk Cumhuriyeti’nde hem kendisine hem de çocularına şiddet uygulayan kocasından bir yıl önce boşandı. Astrolojiye meraklıydı, şaman ayinleri düzenliyordu. Kız kardeşi Kristina Semyonova iki yıl önce İstanbul’a göç etmiş ve bir finans şirketinde çalışmaya başlamıştı.
Ablasının yaşadığı problemleri bildiği için, “İstersen çocuklarla birlikte İstanbul’a gel. Kendine yeni bir yaşam kur” teklifinde bulundu. Galina Trofimova da yanına iki çocuğunu alarak 8 ay önce İstanbul’a geldi. Kız kardeşinin evinde kalıyor, aynı zamanda Türkçe dil kursuna gidiyordu. Kursta İranlı Armin Asgari (29) ile tanıştı. Şamanizm sohbetiyle başlayan ikilinin arkadaşlıkları kısa zamanda ilerledi. Trofimova ile Asgari, Kâğıthane’de bir ev kiralayarak birlikte yaşamaya başladı.
Trofimova, Yakutistan’daki ailesine yazdığı bir mesajda yaşadıklarını, “Hiç kimse ile yakınlaşmak istemediğim bir zamanda ‘Sihirbazım’ hayatıma girdi” diye anlattı. Armin Asgari kripto paralarla ilgileniyor, danışmanlık ve brokerlik hizmetleri veriyordu. Ancak son dönemde kripto piyasasındaki sert düşüşlerden etkilenmişti.
25 Aralık sabahı Asgari, Trofimova’nın biri 8, diğeri 11 yaşındaki çocuklarını erkenden uyandırdı. “Kahvaltı yapacağız. Anneniz uyuyor, rahatsız etmeyelim” diyerek Levent’teki bir otele götürdü. Birlikte kahvaltı yaptığı çocukları kiraladığı bir odaya yerleştirdi. “Annenizle birlikte döneceğiz” diye çocukları odaya bırakıp kayıplara karıştı.