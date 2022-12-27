İran'lı sihirbaz, Yakutistan'lı şaman astroloğu İstanbul'da boğarak öldürdü! 'Hayatımın sihirbazı' diyordu

İstanbul İranlı sihirbazın Yakutistanlı astroloğu boğarak öldürmesine sahne oldu. Asıl mesleği İngilizce öğretmenliği olan iki çocuk annesi Galina Trofimova (40), Rusya’nın Yakutistan Özerk Cumhuriyeti’nde hem kendisine hem de çocularına şiddet uygulayan kocasından bir yıl önce boşandı. Astrolojiye meraklıydı, şaman ayinleri düzenliyordu. Kız kardeşi Kristina Semyonova iki yıl önce İstanbul’a göç etmiş ve bir finans şirketinde çalışmaya başlamıştı.