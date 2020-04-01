İranlı sanatçı doktorların Coronavirüs ile savaşını böyle resmetti!
İranlı Sanatçı Alireza Pakdel Coronavirus salgını sırasında doktorların yaşadıklarını sert bir gerçeklikle bizlere sundu. İllüstrasyonlar, dünyanın şu anki durumunu ve görünmeyen düşmana karşı nasıl mücadele edildiğini gösteriyor.
21. yüzyılın büyük salgını olan koronavirüs ile her şey durdu. 39 yaşındaki İranlı sanatçı Alireza Pakdel, bu sıra dışı zamanlarda, sağlık çalışanlarının olağanüstü çabalarını çizimleriyle gözler önüne serdi.
112
Alireza Pakdel, dünyanın mevcut durumu üzerine düşünen ve bu görünmez düşmanın yayılmasıyla nasıl mücadele edileceğini gösteren çizimler oluşturdu.
212
Onun çizimleri, bize bakmak için kendilerini feda edenlerin - doktorlar, polisler, itfaiyeciler ve hemşirelerin - saygı duymamız gereken kahramanlar olduğunu bizlere hatırlattı.
312
İşte Pakdel'in dayanışma, empati ve koruma gücünü ustalıkla vurguladığı çizimleri...
412