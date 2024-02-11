İranlı Meryem Kazemi göz alıcı sanat eserleriyle mest etti

“İnsanlar bir kadının bu işi yaptığını gördüklerinde çok etkileniyorlar”

Yaptığı işi çok sevdiğini söyleyen Kazemi, “Yaklaşık 4-5 yıldır kendi atölyemde bu işe başladım. Bu işe oldukça ilgim var. Oldukça zor ve erkek işi ancak işimi aşkla yapıyorum. 18 yıl boyunca finans müdürü olarak çalıştım ve artık işimden sıkılmıştım. İlgimin olduğu işi yapmak için hayallerimin peşine düştüm. Şimdi ise sevdiğim işi yapıyorum” dedi.



Kadın olarak yaptığı işin oldukça ilgi gördüğünü söyleyen Kazemi, “İnsanlar dışarıda ve sosyal medyada bir kadının bu işi yaptığını gördüklerinde çok etkileniyorlar. İran’da bu işi yapan parmakla sayılabilecek kişilerdenim. Metal ve araba hurdalarından yapılan eserler oldukça ilgi görüyor. Özellikle Basra Körfezi ülkeleri ve Avrupa ülkelerinden işimi takip eden çok kişi var ve eserlerimi satın alıyorlar” ifadelerini kullandı.