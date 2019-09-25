İranlı iş adamı kabusu yaşadı! Eski sekreteri bakın nerede çıktı

İstanbul'da emlakçılık yapan iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, 10 Eylül'de iş için gittiği Ankara'da kaçırıldığını belirterek, şunları söyledi: "Bir iş için Ankara'ya gittim. Ankara'da 8-9 gün kaldım. Ankara'da iken kullandığım aracı kiraladığım şirketten olduklarını söyleyen kişiler beni aradı. Araçta bir sorun olduğunu ve gönderecekleri bir usta ile birlikte Ankara'daki bir tamirciye gitmem gerektiğini söylediler. Ankara'da kaldığım otelin önüne, kendisini otomobil tamircisi olarak tanıtan birisi geldi ve birlikte tamirhaneye gitmek üzere otel önünden ayrıldık. Ancak aracın tamirhane yerine Ankara'nın 25 kilometre kadar dışına çıktığını görünce durumdan şüphelendim. Cep telefonumdan durumu ve bulunduğum konumu avukatıma mesaj olarak attım. Olumsuz bir durumda polise haber vermesini istedim" dedi.