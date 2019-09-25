İranlı iş adamı kabusu yaşadı! Eski sekreteri bakın nerede çıktı
ANKARA'da kaçırılıp dövüldükten sonra gasp edilen İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namın, İstanbul'da bir otomobilin bagajında elleri ve ayakları bağlı şekilde polis ekipleri tarafından bulundu. İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namın, yaşadığı kabus dolu dakikaları anlattı. İş adamının eski sekreteri Z.P'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltında alındı.
İstanbul'da emlakçılık yapan iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, 10 Eylül'de iş için gittiği Ankara'da kaçırıldığını belirterek, şunları söyledi: "Bir iş için Ankara'ya gittim. Ankara'da 8-9 gün kaldım. Ankara'da iken kullandığım aracı kiraladığım şirketten olduklarını söyleyen kişiler beni aradı. Araçta bir sorun olduğunu ve gönderecekleri bir usta ile birlikte Ankara'daki bir tamirciye gitmem gerektiğini söylediler. Ankara'da kaldığım otelin önüne, kendisini otomobil tamircisi olarak tanıtan birisi geldi ve birlikte tamirhaneye gitmek üzere otel önünden ayrıldık. Ancak aracın tamirhane yerine Ankara'nın 25 kilometre kadar dışına çıktığını görünce durumdan şüphelendim. Cep telefonumdan durumu ve bulunduğum konumu avukatıma mesaj olarak attım. Olumsuz bir durumda polise haber vermesini istedim" dedi.
Tamirhanede dövüp bagaja kilitlediler
Otoyoldan çıkarak toprak bir yola girdiklerini söyleyen Namını, “Sonra köhne bir yere geldik, birkaç tamirhane vardı burada. Biraz bekledikten sonra yanımıza 3 araba ile 6 kişi geldi. Ellerinde silahlarla bize doğru geldiklerini görünce araçtan indim ve kaçarak çevrede bulunan bir tamirhaneye sığındım. Sığındığım tamirhanede 5 kişi vardı. Yardım istedim, polisi aramalarını istedim ama onlar da müdahale edemedi. Çünkü beni kovalayan kişilerin ellerinde silahlar vardı, korktukları için yardım edemediler. Beni o tamirhane içerisinde bir süre dövdüler. Başıma silahın arkasıyla vurdular. Daha sonra plastik kelepçelerle ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak aracın bagajına koydular" şeklinde konuştu.
Cep telefonundan gizlice polisi aradı
Kendisini kaçıranların cep telefonunu elinden aldıklarını ancak ikinci bir cep telefonunun ise arka cebinde olduğu için fark edilmediğini söyleyen Namını, “Cebimden telefonu çıkararak 155'i aradım. Başıma gelenleri anlatarak hareketli konum gönderip telefonu kapattım. Ancak telefonla konuştuğumu duyan kişiler aracı durdurarak beni bagajda yeniden dövdüler ve ikinci telefonumu da elimden aldılar" diye konuştu.
"150 bin dolar fidye istediler"
Ankara'dan İstanbul'a olan yolculuk sırasında şüphelilerin cep telefonundan ağabeyini arayıp 150 bin dolar fidye istediklerini söyleyen Namını, kendisini de ağabeyi ile görüştürdüklerini ve ağabeyine "Beni öldürecekler, yarına kadar ne kadar para istiyorsalar verin" dediğini anlattı. Namını, yolculuk sırasında içinde bulunduğu otomobilin, kimselerin olmadığı yerlerde durdurulduğunu, sesini duyurmak için birçok defa bağırıp bagajı tekmelediğini söyledi.