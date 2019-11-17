İran'da son durum Gösterilerde 1000 kişi gözaltına alındı
İran'da benzin zammını protesto etmek için düzenlenen gösterilerde yaklaşık 1000 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre; Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç başta olmak üzere ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi.
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Gösteriler kapsamında 100'den fazla banka ve 50'den fazla dükkanın ateşe verildiği öne sürülen olaylarda, yaklaşık 1000 eylemci emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
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Birçok kentte meydana gelen olaylarda göstericiler ve emniyet görevlilerinden ölü ve yararlılar bulunuyor.
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Tebriz Üniversitesi öğrencileri de katıldı
Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre; Tebriz Üniversitesi kampüsünde toplanan yüzlerce öğrenci gösteri düzenleyerek benzin zammını protesto etti.
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