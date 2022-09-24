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İran'da Mahsa Amini protestolarında ölü sayısı 35'e çıktı! Sokaklar yangın yerine döndü

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İran'da Mahsa Amini protestolarında ölü sayısı 35'e çıktı! Sokaklar yangın yerine döndü

İRAN'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin işkence altında ölmesinin ardından başlayan protestolar şiddetlenerek devam ederken, İran resmi olarak ölenlerin sayısının 35'e yükseldiğini duyurdu. İşte İran'dan son gelişmeler...

İran'da Mahsa Amini protestolarında ölü sayısı 35'e çıktı! Sokaklar yangın yerine döndü

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle Ahlak Polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilerde ülkenin kuzeydoğusundaki Gilan eyaletinde 60'ı kadın 739 kişi gözaltına alındı. Olaylarda şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 35 kişi yaşamını yitirdi.

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İran'da Mahsa Amini protestolarında ölü sayısı 35'e çıktı! Sokaklar yangın yerine döndü

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, Gilan Emniyet Müdürü Azizullah Meleki, kamu güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik polis ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti.

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İran'da Mahsa Amini protestolarında ölü sayısı 35'e çıktı! Sokaklar yangın yerine döndü

Toplam 739 kişinin gözaltına alındığını aktaran Meleki, "Bu kişilerden 60'ı kadındı. Bunların büyük bir kısmının Gilan'ın yerlisi olmadığı, kaos yaratmak ve kamusal alanlara ve özel mülklere zarar vermek için diğer kentlerden Gilan'a geldikleri tespit edildi" dedi.

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İran'da Mahsa Amini protestolarında ölü sayısı 35'e çıktı! Sokaklar yangın yerine döndü

Öte yandan Gilan'da bir sabotaj şebekesinin de tespit edilerek, tutuklandığını aktaran Meleki, operasyonda çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti.

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