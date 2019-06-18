İran'da Mustafa Denizli çılgınlığı
İran'ın Tractor Sazi ile anlaşan tecrübeli teknik adamı, Tebriz havaalanında binlerce taraftar karşıladı.
İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli, Tebriz Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
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Mustafa Denizli, Tebriz'e hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ortalaması 60-70 bin taraftar desteğiyle oynayan bir takıma sahibiz. Takıma çok sahip çıkan bir taraftar grubu var. Geçtiğimiz dönem birlikte çalışma teklifinde bulunmuşlardı ancak ben gidememiştim. Bu kez gidiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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Mustafa Denizli, Traktör Sazi ile 1 yıllığına anlaştığını belirtmişti.
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