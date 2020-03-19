İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan sevgilisi Roham Kabir'i tıraş etti!
İran'a aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmeye giden oyuncu İlayda Akdoğan, koronavirüs salgını sonrası ülkede mahsur kalmıştı. Akdoğan, bir günün nasıl geçtiğini paylaştı.
İki hafta önce İran'daki sevgilisini görmeye giden oyuncu İlayda Akdoğan, coronavirüs salgının yayılmasından sonra mahsur kalmış ve kendisini evde karantinaya aldı. İran'da basketbolcu Roham Kabir'le aşk yaşayan Akdoğan, evde bir günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
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Oyuncu İlayda Akdoğan, dışarı çıkamayan sevgilisini kuaförlüğe soyunarak tıraş etti. Durumun ciddi boyutlara ulaştığını ve tedbirler konusunda takipçilerini uyaran Akdoğan, dışarıdan gelen her şeyi temizlediklerini söyledi.
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Akdoğan, “Marketten bir şey aldığımızda evde yere bir bez seriyoruz ve onun üzerinde açıyoruz. Her şeyimizi yıkıyoruz” dedi.
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İlayda Akdoğan Kimdir?
1998 yılında İstanbul'da doğan İlayda Akdoğan, oyunculuğa çocukluktan başladı.
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