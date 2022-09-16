İran'da ahlak polisinin gözaltına aldığı genç kız komaya girip öldü! Tepkiler çığ gibi
İRAN'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren genç kızın başına gelenler kamuoyunda ve bazı siyasetçiler arasında büyük tepkiyle karşılandı.
İran'ın başkenti Tahran'da polis tarafından "kıyafet kurallarına" uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini adlı genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi. İran'dan yayın yapan "entekhab.ir" adlı haber sitesine göre, 13 Eylül'de Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyesi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini, hayatını kaybetti.
Haberde, genç kızın ölüm haberinin yakınları tarafından doğrulandığı aktarıldı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Emini'nin hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Genç kızın darp edildiği iddiası
Ülke medyasında, Emini'nin 13 Eylül'de başkent Tahran'da İrşad Devriyesi tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak komaya girdiği aktarıldı. Olay kamuoyunda ve bazı siyasetçiler arasında da tepkiyle karşılandı.
Tepki üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad Devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü ve genç kızın burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtildi.