İran'da ahlak polisinin gözaltına aldığı genç kız komaya girip öldü! Tepkiler çığ gibi

Tepki üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad Devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü ve genç kızın burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtildi.