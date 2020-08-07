İran'da 4 ay mahsur kalan İlayda Akdoğan İstanbul'a geldi

Milliyet'in haberine göre; Roham Kabir ile alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrılan oyuncu, "Geçen ay İstanbul'a geldik. Yeni proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzak kaldım. Setleri çok özledim" dedi.