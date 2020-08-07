İran'da 4 ay mahsur kalan İlayda Akdoğan İstanbul'a geldi
Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’i ziyaret etmek için gittiği İran'da koronadan dolayı dört ay boyunca mahsur kalan İlayda Akdoğan, İstanbul'a döndü.
İlayda Akdoğan ve sevgilisi Roham Kabir, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
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Milliyet'in haberine göre; Roham Kabir ile alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrılan oyuncu, "Geçen ay İstanbul'a geldik. Yeni proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzak kaldım. Setleri çok özledim" dedi.
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Oyuncu İlayda Akdoğan 4 ay önce İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’in yanına gitmiş, pandemi nedeniyle Tahran’da mahsur kalmıştı.
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Çift, bir ay önce Türkiye’ye dönerek, Antalya'da tatil yapmıştı.
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