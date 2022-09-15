İran uyruklu 5 şüpheli doktorları ve polisleri şaşkına çevirdi! Kolonoskopi yöntemiyle yapmışlar

Zanlıların hastanedeki işlemleri sürerken Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takiplerinde, benzeri yöntemle yine aynı güzergahtan uyuşturucu götürüleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine uygulama noktasında durdurulan bir otobüste, koltukta oturma şekilleri ile hal ve hareketlerinden şüphelenilen İran uyruklu Masoud T. ve Soleman O. gözaltına alınıp hastaneye götürüldü.