İran uyruklu 5 şüpheli doktorları ve polisleri şaşkına çevirdi! Kolonoskopi yöntemiyle yapmışlar
Erzurum'da düzenlenen operasyonda, vücutlarından 6 kilo 955 gram ağırlığında uyuşturucu çıkan İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı. Doktor ve polis, vücutta tek seferde bu kadar yüklü miktarda uyuşturucu görmenin şaşkınlığını yaşadı.
Bir otomobilde durumlarından şüphelenilen ve araçlarında yapılan aramada çantalarından "tokluk hissi veren" ve "bağırsak temizleyici" ilaçlar çıkan İran uyruklu Mehdı B, Mılad F. ve Sıraus G. gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Çekilen röntgen filmlerinde şüphelilerin vücutlarında 62 kapsül eroin ve 210 kapsül afyon sakızı olduğu tespit edildi.
Röntgen çekimlerinde uyuşturucu kapsüllerinin şüphelilerin neredeyse iç organlarının her tarafına yayıldığı belirlendi. Doktor ve polis, vücutta tek seferde bu kadar yüklü miktarda uyuşturucu görmenin şaşkınlığını yaşadı.
Zanlıların hastanedeki işlemleri sürerken Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takiplerinde, benzeri yöntemle yine aynı güzergahtan uyuşturucu götürüleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine uygulama noktasında durdurulan bir otobüste, koltukta oturma şekilleri ile hal ve hareketlerinden şüphelenilen İran uyruklu Masoud T. ve Soleman O. gözaltına alınıp hastaneye götürüldü.
İlk operasyonda ve ikinci operasyonda yakalanan zanlıların, uyuşturucuları bugüne kadar rastlanılmayan "kolonoskopi" yöntemiyle vücutlarına soktukları değerlendirildi. Şüpheliler hastane kontrollerinde ise vücutlarına uyuşturucunun baygınken konulduğunu ve ne kadar miktarda uyuşturucunun vücutlarına doldurulduğunu bilmediklerini iddia etti. Zanlılar tutuklandı.