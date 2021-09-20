İran sınırında zorlu mayın temizleme görevi
VAN'ın İran sınırında devam eden modüler duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için mayınlı sahada zorlu temizlik faaliyeti yürütülüyor.
TÜRKİYE-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) Tabur Komutanlığı ekipleri İran sınırı boyunca mayınlı sahada zorlu bir çalışma yürütüyor.
Sınır hattında birinci ve ikinci etaplarda aralıksız şekilde duvar örme çalışmaları yürütülürken bir taraftan da çalışmaların daha da güvenli yapılması amacıyla özel ekiplerce bölgedeki mayınlar temizleniyor.
112 sağlık ekiplerinin eşlik ettiği 13'er kişilik 8 ÖMAT timi sınır ve iç güvenlik bölgelerine çıkarak özel kıyafetlerini giyip mayın arama ve imha çalışmaları yürütüyor.
Sınır hattında özverili bir çalışma yürüten ekipler mayınlı sahada ilk etapta keşif yapıyor.